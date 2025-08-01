Стало известно расписание полётов «Стрижей» на авиашоу в Новосибирске

В выходные, 2 и 3 августа, на аэродроме Мочище состоится авиационный фестиваль «ВИВА АВИА!». Мероприятие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В программе — демонстрационные полёты пилотажных групп, выступления парашютистов и показ ретроавиатехники. Участниками фестиваля будут экипажи и авиаторы из Сибири, Урала и других регионов России.