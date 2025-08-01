Стало известно расписание полётов «Стрижей» на авиашоу в Новосибирске

В выходные, 2 и 3 августа, на аэродроме Мочище состоится авиационный фестиваль «ВИВА АВИА!». Мероприятие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В программе — демонстрационные полёты пилотажных групп, выступления парашютистов и показ ретроавиатехники. Участниками фестиваля будут экипажи и авиаторы из Сибири, Урала и других регионов России.
Одним из главных событий фестиваля станут полёты легендарных пилотажных групп «Русские витязи», «Стрижи», «Барсы» и «Первый полёт». Зрители увидят сложные фигуры высшего пилотажа и слаженную работу профессионалов. Также над аэродромом поднимутся воздушные шары, дельтапланы, мотопарапланы, авиамодели и воздушные змеи.
Расписание пилотажной группы «Стрижи»:
2 августа:
3 августа:
Для удобства жителей Новосибирска и области организаторы предусмотрели дополнительные маршруты общественного транспорта, включая электропоезда и автобусы, чтобы гости могли легко добраться до места проведения и вернуться обратно.