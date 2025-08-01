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Стало известно расписание полётов «Стрижей» на авиашоу в Новосибирске

Зрители увидят сложные фигуры высшего пилотажа и слаженную работу профессионалов.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: АГВП "Стрижи"

В выходные, 2 и 3 августа, на аэродроме Мочище состоится авиационный фестиваль «ВИВА АВИА!». Мероприятие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В программе — демонстрационные полёты пилотажных групп, выступления парашютистов и показ ретроавиатехники. Участниками фестиваля будут экипажи и авиаторы из Сибири, Урала и других регионов России.

Одним из главных событий фестиваля станут полёты легендарных пилотажных групп «Русские витязи», «Стрижи», «Барсы» и «Первый полёт». Зрители увидят сложные фигуры высшего пилотажа и слаженную работу профессионалов. Также над аэродромом поднимутся воздушные шары, дельтапланы, мотопарапланы, авиамодели и воздушные змеи.

Расписание пилотажной группы «Стрижи»:

2 августа:

12:40—12:50 — разведка погоды; 14:30—15:00 — демонстрационные полёты.

3 августа:

9:40—9:50 — разведка погоды; 11:00—11:30 — основные показательные выступления.

Для удобства жителей Новосибирска и области организаторы предусмотрели дополнительные маршруты общественного транспорта, включая электропоезда и автобусы, чтобы гости могли легко добраться до места проведения и вернуться обратно.