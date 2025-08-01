Дандыкин: женщины-штурмовики ВСУ проходят подготовку на западе Украины

Женщины-штурмовики, которые участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ, проходят обучение на западе Украины. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин.
«Центров подготовки на Украине очень много, причем, они подвергаются ударам наших войск. Прежде всего это Западная Украина — Яворовский полигон, по которому мы бьем, в Черниговской области есть полигон. У них много мест для этого еще с советского времени осталось. На мой взгляд, вряд ли женщины из ВСУ проходят подготовку в странах НАТО. Судя по показаниям пленных, у них подготовка занимает неделю, может, две-три. Раньше было больше», — сказал собеседник издания.
Дандыкин в разговоре с aif.ru сообщал об увеличении численности женщин в рядах Вооруженных сил Украины. Он также рассказал, почему их стало больше в украинской армии.
По словам военного эксперта, женщины-штурмовики в рядах ВСУ участвуют в оборонительных и наступательных боях, к примеру, на сумском направлении.
До этого Герой России, генерал-майор Сергей Липовой заявлял aif.ru, что снайперши в рядах Вооруженных сил Украины отличаются особой жестокостью по отношению к российским военнослужащим.