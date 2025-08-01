Дандыкин: женщины-штурмовики ВСУ проходят подготовку на западе Украины

«Центров подготовки на Украине очень много, причем, они подвергаются ударам наших войск. Прежде всего это Западная Украина — Яворовский полигон, по которому мы бьем, в Черниговской области есть полигон. У них много мест для этого еще с советского времени осталось. На мой взгляд, вряд ли женщины из ВСУ проходят подготовку в странах НАТО. Судя по показаниям пленных, у них подготовка занимает неделю, может, две-три. Раньше было больше», — сказал собеседник издания.