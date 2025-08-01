Военный рассказал о мошеннических схемах «чёрных вдов» против бойцов СВО

Бойцы СВО, возвращаясь на время к мирной жизни, расслабляются после долгого напряжения, поэтому становятся более восприимчивыми к манипуляциям так называемых черных вдов, сообщил в беседе с aif.ru военный волонтер Роман Алехин.
Напомним, «черными вдовами» называют женщин, которые специально выходят замуж за военных, участвующих в спецоперации, чтобы в случае их гибели получить положенные выплаты.
«У бойца в любом случае есть профессиональная деформация, каким бы сильным он ни был. Человек, который долгое время находится в условиях боевых действий, хочет расслабиться. Может быть, боец и не думает об этом на линии боевого соприкосновения — он напряжен и отказывается от всего. Но, когда он приезжает в отпуск или попадает в госпиталь после ранения, то есть оказывается в гражданских условиях, где нет напряжения, психика расслабляется. Барьеры спадают. Манипулировать им становится проще, чем человеком, который находится в условиях мирной жизни и защищает свои границы», — отметил волонтер.
Алехин сравнил психическое напряжение военных СВО с мышечным — когда мышца долгое время напряжена, в какой-то момент она расслабляется и не может заново напрячься.
По словам военного волонтера, вопрос с «черными вдовами» остается довольно серьезным и актуальным, решать его необходимо с помощью введения новых норм.
Ранее суд лишил выплат экс-жену рязанца, погибшего на СВО до развода.