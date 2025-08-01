Военный рассказал о мошеннических схемах «чёрных вдов» против бойцов СВО

«У бойца в любом случае есть профессиональная деформация, каким бы сильным он ни был. Человек, который долгое время находится в условиях боевых действий, хочет расслабиться. Может быть, боец и не думает об этом на линии боевого соприкосновения — он напряжен и отказывается от всего. Но, когда он приезжает в отпуск или попадает в госпиталь после ранения, то есть оказывается в гражданских условиях, где нет напряжения, психика расслабляется. Барьеры спадают. Манипулировать им становится проще, чем человеком, который находится в условиях мирной жизни и защищает свои границы», — отметил волонтер.