Белоусов поздравил военных и ветеранов с Днём тыла ВС России

Накануне Андрей Белоусов поздравил бойцов 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознамённой орденов Кутузова и Александра Невского дивизии, отличившихся в ходе взятия города Часов Яр в ДНР. Министр обороны отметил их мужество и профессионализм. Он также добавил, что бойцы дивизии успешно выполняют задачи на ключевых направлениях, проявляя стойкость в борьбе с неонацистами и постепенно продвигаясь вперёд, занимая стратегически важные позиции.