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Авиакомпанию «Сибирь» оштрафовали за отказ в перевозке трёх пассажиров

Новосибирская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о защите прав потребителей в сфере авиационных услуг, касающуюся деятельности АО «Авиакомпания “Сибирь”».

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Источник: airliners

В ходе проверки выяснилось, что в мае текущего года троим пассажирам, которые планировали перелет из Новосибирска в Санкт-Петербург, было отказано в осуществлении воздушной перевозки. Причиной отказа стало превышение количества доступных мест на борту самолета из-за регистрации трансферных пассажиров с другого рейса.

В результате инициированной прокурором проверки авиакомпания была привлечена к административной ответственности по части 2 статьи 14.4 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за оказание услуг с нарушением установленных законодательством требований, совершенное повторно. В качестве наказания компании назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.