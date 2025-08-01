Авиакомпанию «Сибирь» оштрафовали за отказ в перевозке трёх пассажиров

В ходе проверки выяснилось, что в мае текущего года троим пассажирам, которые планировали перелет из Новосибирска в Санкт-Петербург, было отказано в осуществлении воздушной перевозки. Причиной отказа стало превышение количества доступных мест на борту самолета из-за регистрации трансферных пассажиров с другого рейса.
В результате инициированной прокурором проверки авиакомпания была привлечена к административной ответственности по части 2 статьи 14.4 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за оказание услуг с нарушением установленных законодательством требований, совершенное повторно. В качестве наказания компании назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.