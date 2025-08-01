Автоэксперт Мосеев предсказал закрытие дилерских центров по продаже авто

Во второй половине текущего года в России продолжится сокращение дилерских центров из-за их переизбытка. Об этом в беседе с корреспондентом aif.ru заявил бывший президент РОАД Олег Мосеев.
Ранее генеральный директор «Рольфа» Светлана Виноградова заявила о переизбытке дилерских центров в России. По ее мнению, «впереди череда банкротств».
«За первое полугодие у нас в первый раз за последние, наверное, три года число дилерских центров сократилось, а не увеличилось. Говорить о массовом банкротстве я бы не стал. Потому что это излюбленная песня ряда спикеров, что все будет плохо, все банкротятся. То, что закрытия произошли в первой половине этого года, там в большинстве случаев не про банкротство, а про закрытие франшиз. Скорее всего, во втором полугодии мы также увидим некоторые сокращения, а дальше все будет зависеть от того, как будет вести себя рынок», -сказал собеседник издания.
Мосеев предположил, что во второй половине 2025 года количество дилерских центров сократиться на 7−8%.
«Переизбыток дилерских центров у нас в районе 30 процентов, но понятно, что все 30 процентов не закроются. Соответственно, если сокращение в первом полугодии было порядка 7 или 8 процентов, то можно ожидать, что во втором полугодии такая же тенденция продолжится», — добавил он.
До этого Мосеев также в разговоре с aif.ru сообщал, что проблема ввезенных в Россию по так называемой «дубайской схеме» иномарок преувеличена.