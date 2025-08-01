Автоэксперт Мосеев предсказал закрытие дилерских центров по продаже авто

«За первое полугодие у нас в первый раз за последние, наверное, три года число дилерских центров сократилось, а не увеличилось. Говорить о массовом банкротстве я бы не стал. Потому что это излюбленная песня ряда спикеров, что все будет плохо, все банкротятся. То, что закрытия произошли в первой половине этого года, там в большинстве случаев не про банкротство, а про закрытие франшиз. Скорее всего, во втором полугодии мы также увидим некоторые сокращения, а дальше все будет зависеть от того, как будет вести себя рынок», -сказал собеседник издания.