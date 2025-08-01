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В Хабаровском крае приняли сигнал бедствия от яхты с людьми на борту

Парусно-моторное судно село на мель и затонуло, обошлось без жертв.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

В Хабаровском крае маломерное судно с людьми на борту село на мель и затонуло. К счастью, обошлось без жертв.

В северной части Амурского лимана 31 июля около 15:00 (местное время) парусно-моторное судно с шестью людьми на борту село на мель. В результате удара яхта получила повреждения и затонула. К месту происшествия подошёл проходящий мимо танкер, который принял сигнал бедствия и забрал пассажиров на борт. Пострадавших нет.

По факту происшествия Комсомольская-на-Амуре транспортная прокуратура проводит доследственную проверку. Рассматривается статья 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

Прокуратура контролирует ход проверки и выясняет, при каких условиях произошла авария, — сообщает телеграм-канал Дальневосточная транспортная прокуратура.