В Хабаровском крае приняли сигнал бедствия от яхты с людьми на борту

В северной части Амурского лимана 31 июля около 15:00 (местное время) парусно-моторное судно с шестью людьми на борту село на мель. В результате удара яхта получила повреждения и затонула. К месту происшествия подошёл проходящий мимо танкер, который принял сигнал бедствия и забрал пассажиров на борт. Пострадавших нет.