При теракте в «Крокусе» жертв могло быть больше: Что пошло не по сценарию у преступников

В документах уточняется, что трое исполнителей террористического акта были в концертном зале с автоматами Калашникова, четвертый преступник нес рюкзак с патронами. Во время преступления два автомата заклинило, их они вместе с рюкзаком выбросили, выйдя в холл, когда уже покидали здание. Третий автомат они выбросили по дороге в Брянской области, когда следовали к границе Российской Федерации и Украины.