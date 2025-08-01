При теракте в «Крокусе» жертв могло быть больше: Что пошло не по сценарию у преступников

Кадры жуткой трагедии в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» в конце марта прошлого года облетели все новостные каналы и социальные сети. Террористы безжалостно расправлялись с безоружными людьми. Следователи выяснили, что убийства могли продолжаться еще дольше, а жертв могло быть еще больше — убийцы сбежали с места преступления просто потому, что у них заклинило оружие. Об этом со ссылкой на материалы уголовного дела сообщает ТАСС.
«Они скрылись из концертного зала в связи с тем, что испугались того, что оружие заклинило и осталось мало патронов», — сказано в материалах.
В документах уточняется, что трое исполнителей террористического акта были в концертном зале с автоматами Калашникова, четвертый преступник нес рюкзак с патронами. Во время преступления два автомата заклинило, их они вместе с рюкзаком выбросили, выйдя в холл, когда уже покидали здание. Третий автомат они выбросили по дороге в Брянской области, когда следовали к границе Российской Федерации и Украины.
Также накануне стали известны и другие детали террористического акта в «Крокусе». Так, сообщалось, что один из террористов умышленно направил автомобиль на людей на парковке, среди которых были дети. Преступник заметил семью из четырех человек, переходившую дорогу, и совершил наезд на несовершеннолетних, находясь за рулем машины. Действия были частью общего плана по совершению теракта.
Перед совершением преступления четверо исполнителей теракта получили от заказчиков 135 тысяч рублей. Эти деньги предназначались для того, чтобы террористы могли скрыться из России после атаки.
29 июля адвокат Игорь Трунов сообщил, что, несмотря на то, что по данным следствия, все подозреваемые покинули Россию до совершения преступления и скрылись на территории Турции, власти этой страны могут экстрадировать в Россию всех преступников, включая брата непосредственного исполнителя теракта Мухаммадсобира Файзова*.
Ранее KP.RU сообщал, что один из предполагаемых организаторов теракта в «Крокус Сити Холле» незадолго до трагедии сделал загадочное предупреждение своему младшему брату. Вечером 22 марта 2024 года он посоветовал ему идти домой и смотреть телепередачи, сказав, что «там будут показывать что-то интересное».
*- внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.