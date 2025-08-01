Наёмники из Британии пытались высадиться на Тендровскую косу под Херсоном

Военнослужащие РФ пресекли попытку наёмников высадиться на Тендровскую косу в Херсонской области, сообщает РИА Новости.
Источник в силовых структурах рассказал агентству, что речь идёт о наёмниках из Британии.
«Англичане, наёмники, участвовали в попытке высадки на Тендровскую косу, где были отбиты. Работали из Очакова, там же проходили подготовку», — сказал он.
Напомним, в ночь на понедельник ВС РФ пресекли попытку ВСУ высадиться на Тендровской косе с четырёх катеров. Украинские войска понесли ощутимые потери.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что Вооружённые силы Украины перебросили под Запорожье наёмников из Австралии.