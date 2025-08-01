Сгоревшую усадьбу Якова Рябчикова восстановят в Иркутске

«Фундамент будет монолитным, железобетонным, как и плита. Цоколь и перекрытия также выполняются из монолитного железобетона. Стены срубов в новой части будут выполнены из бревна с сохранением традиционных технологий рубки. Стропильная система будет воссоздана с точным соблюдением габаритов и высотных отметок. Кровельным покрытием послужит фальцевая кровля из металла с полимерным покрытием, включая устройство системы водоотвода. Все элементы будут воссозданы по архивным материалам и шаблонам, сохраняя первоначальный вид. Эта информация доступна и не утеряна», — сказал главный инженер проекта и начальник производственно-технического отдела агентства развития памятников Иркутска Вячеслав Чувашов.