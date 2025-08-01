Сгоревшую усадьбу Якова Рябчикова восстановят в Иркутске

На улице Кожова, 28 в Иркутске рабочие восстанавливают усадьбу Якова Рябчикова. Объект культурного наследия регионального значения внесён в «пул тридцати» — список из 30 исторических зданий, подлежащих ремонту и реставрации до 2030 года. Этот перечень был создан по инициативе губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области.
К усадьбе будут подведены водопровод, канализация и электричество. Согласно проекту, будет благоустроена территория, полностью заменены все несущие конструкции элементов усадьбы.
«Фундамент будет монолитным, железобетонным, как и плита. Цоколь и перекрытия также выполняются из монолитного железобетона. Стены срубов в новой части будут выполнены из бревна с сохранением традиционных технологий рубки. Стропильная система будет воссоздана с точным соблюдением габаритов и высотных отметок. Кровельным покрытием послужит фальцевая кровля из металла с полимерным покрытием, включая устройство системы водоотвода. Все элементы будут воссозданы по архивным материалам и шаблонам, сохраняя первоначальный вид. Эта информация доступна и не утеряна», — сказал главный инженер проекта и начальник производственно-технического отдела агентства развития памятников Иркутска Вячеслав Чувашов.
Сегодня восстановление усадьбы осуществляется за счёт частных инвестиций. Объект находится на балансе агентства развития памятников Иркутска. В будущем объект будет передан инвесторам в собственность.
Первым владельцем земельного участка, где впоследствии появилась усадьба Рябчикова, был солдат Николай Баранов. В те времена улица Кожова называлась Мастерской, и на ней располагались мастерские воинских частей. Основное здание будущей усадьбы было построено в 1887 году. Последним дореволюционным владельцем усадьбы, согласно городским летописям, был мещанин Яков Рябчиков.
Позднее на территории объекта возвели флигель, в котором помещения сдавались в наем. Так усадьба просуществовала до начала XXI века. В 2010-х годах дома расселили. После пожара их потребовалось снести. Однако перед тем, как демонтировать здания, которые получили статус объектов культурного наследия регионального значения, их изучили сотрудники службы по охране объектов культурного наследия области для дальнейших восстановительных работ.
После восстановления усадьба обретет свой исторический облик, даже несмотря на возможные незначительные корректировки, связанные с рельефом местности.
«Оба дома предполагаются к использованию как индивидуальные жилые дома. Нами уже выданы разрешения, необходимые для строительства таких домов. По проекту, утвержденному службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области, восстановленная усадьба на улице Кожова, 28 появится в 2026 году», — добавила советник отдела охраны памятников архитектуры службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Елена Иванова.
Ранее ИА IrkutskMedia писало, что минувшей весной власти выдали разрешение на реконструкцию цирка в Иркутске. В здании запланированы масштабные работы. По итогам реализации проекта площадь объекта увеличится до 8 тысячи кв. метров.