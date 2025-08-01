«КП»: Дибров «разбит» из-за измены, а его супруга решила подзаработать

Телеведущий Дмитрий Дибров «разбит» из-за развода с женой Полиной, которая младше него на 30 лет. Об этом сообщило издание «КП», ссылаясь на близких шоумена.
СМИ писали, что супруга знаменитости ушла от него к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елены. У семьи любовника Дибровой шестеро детей, последний из которых появился на свет год назад.
— Диму искренне жалко. Его окружение очень за него переживает. Друзья сплотились вокруг, никто не понимает, чем он заслужил такой жестокий финал семейной жизни. Он дал Полине все — громкое имя, публичность, — рассказали близкие телеведущего.
Он не комментирует происходящее, но журналисты узнали, что шоумен узнал об измене Полины месяц назад. Инсайдеры раскрыли, что Дибров не исключал, что жена может быть ему неверна, но при этом не верил, что из-за этого разрушится их брак.
— Все в окружении знали об их отношениях. Для встреч Роман снимал дом в 500 метрах от особняка, где живут Дибровы. Это настоящий водевиль, — рассказал источник газеты.
Сейчас супруга телеведущего выкладывает в соцсетях фото, снятые на яхте с подругами «из женского клуба рублевских жен». СМИ пишут, что она «решила подзаработать на разводе», требуя с подписчиков по пять тысяч рублей за вступление в ее сообщество.
На днях в СМИ появилась информация о возможном разводе Дмитрия Диброва с женой Полиной после 16 лет брака. Позже выяснилось, что Полина состоит в отношениях с супругом своей подруги Елены Товстик. Подробности скандала — в материале «Вечерней Москвы».