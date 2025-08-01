Суд обязал Анатолия Быкова выплатить 1,1 млн рублей дочери убитого коммерсанта

Суд удовлетворил иск дочери Александра Наумова, коммерсанта, убитого в 1990-х годах.
Решение было принято Центральным районом Красноярска в отношении Анатолия Быкова, который был признан виновным в организации этого преступления.
Быков, известный бизнесмен и политик, уже отбывает 13 лет лишения свободы в колонии общего режима за свои преступления. В основе иска лежит решение краевого суда, вынесенное в 2021 году. Следствие установило, что в июне 1994 года Быков организовал убийства Наумова и Кирилла Войтенко, которых подозревал в покушении на свою жизнь с использованием взрывного устройства.
Убийства произошли 24 июля 1994 года в Красноярске, когда Наумов и Войтенко были расстреляны членами банды Татаренкова. Анатолий Быков не признал иск и продолжает утверждать свою невиновность. Тем не менее, суд частично удовлетворил иск, снизив сумму компенсации с 7 миллионов до 1,1 миллиона рублей.
Также стоит отметить, что в июне 2025 года защита Быкова добилась его перевода из карельской колонии ближе к дому — в Красноярский край.