Суд обязал Анатолия Быкова выплатить 1,1 млн рублей дочери убитого коммерсанта

Быков, известный бизнесмен и политик, уже отбывает 13 лет лишения свободы в колонии общего режима за свои преступления. В основе иска лежит решение краевого суда, вынесенное в 2021 году. Следствие установило, что в июне 1994 года Быков организовал убийства Наумова и Кирилла Войтенко, которых подозревал в покушении на свою жизнь с использованием взрывного устройства.