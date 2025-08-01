Life.ru выяснил, что происходит с волосами и кожей после ополаскивания пивом и масок из пены

По словам специалиста, раньше, когда не было современных средств ухода, люди использовали всё, что было под рукой: травяные отвары, сметану, а иногда и пиво. В напитке есть витамины и минералы — железо, цинк, селен, витамины D и Е — необходимые для здоровья волос и кожи. Однако современные сорта пива отличаются от тех, что варили по старинным рецептам, и содержат спирт, который может сушить кожу и делать волосы жёсткими и непослушными.