Скончался режиссёр Роберт Уилсон, поставивший в Перми «Травиату»

Режиссёр Роберт Уилсон скончался в возрасте 83 лет после тяжелой болезни, сообщает «Новый компаньон».
Легендарный оперный режиссёр поставил в Перми «Травиату», удостоенную «Золотой маски».
О смерти постановщика сообщил телеграм-канал «Оперного балета» со ссылкой на слова греческого режиссёра Димитриса Папаиоанну, написавшего в соцсетях: «Прощайте, мистер Уилсон! Прощай, Боб! Я очень любил тебя — ты изменил мою жизнь».
Коллеги Уилсона подтвердили информацию о смерти режиссёра телеграм-каналу. Известно, что постановщик умер в возрасте 83 лет после тяжелой болезни, которая длилась недолго.
Роберт Уилсон в 2015 году работал в Перми. Сотрудничая с Теодором Курентзисом, он поставил в Пермском театре оперы и балета оперу Верди «Травиата», которая принесла Перми три «Золотые маски».