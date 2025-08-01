Врач Чернышова назвала два признака некачественного розжига для костра

«Жидкости для розжига бывают нескольких видов. Самые лучшие — это парофинсодержащие жидкости. Еще есть спиртосодержащие — они тоже допустимы, но это должна быть прозрачная жидкость в прозрачной бутылке без осадка. Если открыть бутылку, жидкость не должна иметь резкого запаха, если он есть — не нужно пользоваться такой жидкостью. Это что-то некачественное», — отметила врач.