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Врач Чернышова назвала два признака некачественного розжига для костра

По словам специалиста, жидкость для розжига не впитывается в шашлык.

Источник: Аргументы и факты

Некачественную жидкость для розжига, которую зачастую используют при приготовлении шашлыков, можно выявить по виду и запаху, сообщила в беседе с aif.ru врач-терапевт Надежда Чернышова.

«Жидкости для розжига бывают нескольких видов. Самые лучшие — это парофинсодержащие жидкости. Еще есть спиртосодержащие — они тоже допустимы, но это должна быть прозрачная жидкость в прозрачной бутылке без осадка. Если открыть бутылку, жидкость не должна иметь резкого запаха, если он есть — не нужно пользоваться такой жидкостью. Это что-то некачественное», — отметила врач.

Чернышова предупредила, что покупать розжиг для костра необходимо только в крупных проверенных магазинах, а не с рук или в палатке на дороге. Она подчеркнула, что бутылка должна иметь цельную этикетку с прописанным составом.

Врач напомнила, что качественные жидкости для розжига не вредят человеку и не впитываются в мясо при правильном использовании.

Ранее Чернышова рассказала, чем опасны розжиги для костра.