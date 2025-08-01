На запорожское направление ведется переброска элитного подразделения операторов БПЛА «Птицы Мадьяра», сообщил aif.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
Как он пояснил, с помощью дроноводов главком ВСУ Александр Сырский пытается предотвратить наметившийся провал украинской армии под Запорожьем.
«На запорожское направление хаотично с других участков зоны СВО ведется переброска боевиков, в том числе состоящих в элитном подразделении БПЛА “Птицы Мадьяра”, которые в большей своей части находятся на покровском направлении… Везде тонко, везде рвется, и командование ВСУ такими действиями пытается удержаться, устоять и не дать возможности русской армии победоносно идти вперед на север», — сказал Рогов.
Собеседник aif.ru констатировал, что ВСУ основной упор делают на беспилотники, это происходит, в том чилсе и потому, что противник испытывает острый дефицит в пехоте.
«Сырский экстренно приехал на запорожское направление с целью “прокачать” подчиненных, воодушевить их. Но это все не принесет результатов», — подытожил Рогов.
Ранее Рогов сообщил, что, пытаясь не допустить провала ВСУ на запорожском направлении, украинское командование перебрасывает под Запорожье иностранных наёмников.
Как стало известно, российские спецназовцы уничтожили под Степногорском в Запорожской области базу одной из групп спецбатальона операторов БПЛА ВСУ «Птицы Мадьяра».