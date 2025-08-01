Стало известно, где похоронили Оззи Осборна: последняя воля исполнена

Родные и близкие Оззи Осборна исполнили его последнюю волю и похоронили музыканта в саду его собственного особняка в графстве Бакингемшир на юго-востоке Англии. Об этом информирует издание The Daily Mirror.
Сообщается, что церемония прошла в четверг 31 июля в узком кругу. В частности, присутствовали коллеги Осборна из классического состава Black Sabbath, музыкант и певец Элтон Джон, а также Джеймс Хетфилд из американской группы Metallica.
Поклонники оставили у ворот особняка не только цветы, но и детские игрушки, сказано в публикации.
Импровизированный мемориал организовали и у Black Sabbath Bridge — архитектурного сооружения, названного в честь группы Оззи. Мост завалили цветами.
Напомним, легендарный британский певец и музыкант Оззи Озборн скончался в возрасте 76 лет через две недели после прощального концерта.
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