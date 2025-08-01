Дорогу из Новосибирска в сторону трёх сёл закроют из-за авиафестиваля

В Новосибирской области на два дня введут временные ограничения движения транспорта в районе станции Мочище. Это связано с проведением авиационного фестиваля «ВИВА АВИА!», который пройдёт 2 и 3 августа на аэродроме под Новосибирском.
Как сообщили в Территориальном управлении автомобильных дорог региона, движение будет ограничено:
2 августа — с 8:00 до 23:00;
3 августа — с 6:00 до 16:00.
Ограничения затронут направления из Новосибирска в сторону Сокур, посёлка Октябрьский и населённого пункта Локти. Исключение сделают только для автомобилей местных жителей — при себе нужно иметь паспорт с пропиской.
Также полностью запретят стоянку транспорта вдоль дорог вблизи аэродрома и на улицах в районе станции Мочище. Нарушителей будут эвакуировать, как это происходило в предыдущие годы.
Организаторы просят гостей фестиваля использовать общественный транспорт — автобусы и электропоезда, а водителей — внимательно следить за дорожными знаками и заранее изучить схемы движения. В качестве альтернативы для автомобилистов будет доступен Северный обход Новосибирска.
Фестиваль «Вива Авиа!» посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и пройдёт в поддержку Вооружённых Сил России. Ожидаются показательные выступления пилотажных групп, в том числе легендарных «Стрижей».