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Фотографа Александра Струкова* внесли в реестр террористов и экстремистов

Александра Струкова*, бывшего фотографа «Штабов Навального»**, внесли в список террористов и экстремистов. Это следует из данных с сайта Росфинмониторинга.

Источник: Life.ru

В 2022 году против Струкова* завели несколько уголовных дел. Он подозревается в разжигании ненависти, унижении человеческого достоинства, а также в публичных призывах к террористической деятельности и оправдании терроризма. В мае этого года в отношении фотографа возбудили ещё одно дело — о публичных призывах к терроризму.

Попав в реестр террористов и экстремистов, Струков* лишается права взаимодействовать со средствами массовой информации, публиковать какой-либо контент в Сети, организовывать публичные мероприятия, принимать участие в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, не касающимися уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

Напомним, недавно реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга пополнил журналист Дмитрий Колзев*. Он является основателем екатеринбургского информационного портала It’s My City и бывшим главным редактором издания Republic.

* Внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

** Запрещённое в России экстремистское движение.