Фотографа Александра Струкова* внесли в реестр террористов и экстремистов

В 2022 году против Струкова* завели несколько уголовных дел. Он подозревается в разжигании ненависти, унижении человеческого достоинства, а также в публичных призывах к террористической деятельности и оправдании терроризма. В мае этого года в отношении фотографа возбудили ещё одно дело — о публичных призывах к терроризму.