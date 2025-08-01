Психолог рассказала, чем опасна «удобность» ребенка-тихони

Некоторые родители радуются, если их ребенок спокоен, ни с кем не ссорится и не требует внимания. Однако такая «удобность» может обернуться трудностями во взрослой жизни. Об этом KP.RU рассказала психолог «Актион Образование» Екатерина Комарова.
— Какой бы ни была природа того, что ребенок-тихоня, у него есть вредные психологические привычки: избегание, замалчивание, игнорирование, уход от обсуждения и решения проблем. В будущем это может привести к тому, что вашему повзрослевшему чаду будет сложно работать в коллективе, он будет «сдавать себя», тянуть лямку, — объяснила эксперт.
Причина такой пассивности чаще всего — заниженная самооценка, которая формируется в детстве. Негативную роль играют родительские фразы вроде «не мешай» или «я сделаю за тебя». Важно пересмотреть свое поведение и не подавлять активность ребенка.
Чтобы помочь ребенку стать увереннее, родителям стоит не опекать чрезмерно, а учиться слушать, поощрять инициативу и показывать, что его мнение важно. Только в такой атмосфере тихоня сможет раскрыться и научиться быть заметным — сначала в семье, а потом и в жизни.