Психолог рассказала, чем опасна «удобность» ребенка-тихони

— Какой бы ни была природа того, что ребенок-тихоня, у него есть вредные психологические привычки: избегание, замалчивание, игнорирование, уход от обсуждения и решения проблем. В будущем это может привести к тому, что вашему повзрослевшему чаду будет сложно работать в коллективе, он будет «сдавать себя», тянуть лямку, — объяснила эксперт.