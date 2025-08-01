Автоэксперт Мосеев назвал автомобильные бренды, которые уйдут из РФ

«К примеру, Kaiyi. Очевидно, что вся эта история с тем, что уходит или не уходит — не просто так, потому что у бренда глобальные проблемы на рынке. Плюс проблемы с тем, что дилеры стали просто отказываться от работы с ним. Бренд BAIC, вроде, услышал дилеров, потому что от него тоже многие отказывались. Теперь же он вместе с “Автотором” сейчас готовит программу рестарта. А так вообще большое количество брендов, которые продаются штучно, к примеру, SWM, Oting. В общей сложности их может быть штук 20, которые совершенно непонятно, зачем присутствуют на российском рынке и долго ли смогут еще существовать», — отметил автоэксперт.