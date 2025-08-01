Автоэксперт Мосеев назвал автомобильные бренды, которые уйдут из РФ

Порядка 20 автомобильных брендов, среди которых Kaiyi, SWM, Oting, могут покинуть российский рынок из-за низких продаж. Об этом в беседе с корреспондентом aif.ru заявил бывший президент РОАД Олег Мосеев.
Ранее генеральный директор «Рольфа» Светлана Виноградова заявила о переизбытке дилерских центров в России. По ее мнению, «впереди череда банкротств».
«Для объяснения этому есть несколько факторов. Первое — ряд брендов в какой-то момент просто поймут, что им в России делать нечего, потому что утильсбор будет все повышаться, а импортируемые автомобили просто не смогут конкурировать с теми машинами, которые производятся внутри страны. Соответственно продажи этих брендов сейчас и так носят эпизодический характер, а будут вообще штучными. Поэтому, конечно, радостно или безрадостно они покинут российский рынок. Можно посмотреть цифры продаж и станет понятно, какие бренды могут уйти из России», -сказал собеседник издания.
Мосеев уточнил, что в общей сложности брендов, которые продаются в очень маленьких количествах, можно насчитать около 20 штук.
«К примеру, Kaiyi. Очевидно, что вся эта история с тем, что уходит или не уходит — не просто так, потому что у бренда глобальные проблемы на рынке. Плюс проблемы с тем, что дилеры стали просто отказываться от работы с ним. Бренд BAIC, вроде, услышал дилеров, потому что от него тоже многие отказывались. Теперь же он вместе с “Автотором” сейчас готовит программу рестарта. А так вообще большое количество брендов, которые продаются штучно, к примеру, SWM, Oting. В общей сложности их может быть штук 20, которые совершенно непонятно, зачем присутствуют на российском рынке и долго ли смогут еще существовать», — отметил автоэксперт.
До этого Мосеев также в разговоре с aif.ru сообщал, что проблема ввезенных в Россию по так называемой «дубайской схеме» иномарок преувеличена.