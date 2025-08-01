Эксперты АКРА ожидают продуктовую дефляцию в июле

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Продуктовую дефляцию по итогам июля ожидают эксперты АКРА — как рассказала РИА Новости эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгения Траутман, такое явление в середине лета не наблюдалось в течение последних двух лет.
«В мае и июне 2025 года темпы инфляции на продовольственные товары были примерно равны значениям инфляции, усредненным за период с 2018 по 2024 годы. Во все годы, за исключением последних двух, динамика цен на продовольственные товары в июле уже имела отрицательные приросты. В июле текущего года мы скорее всего тоже увидим слабоотрицательные приросты ИПЦ на продовольственные товары», — сказала Траутман.
Эксперт отметила, что в августе снижение цен на продукты станет более заметным, в сентябре оно продолжится — на фоне минимальных цен на овощи борщевого набора. В октябре цена на продовольственные товары может начать плавное сезонное увеличение.
По словам Траутман, овощи и фрукты оказывают значительное влияние на динамику цен продовольственных товаров, и их цена обладает ярко выраженной сезонностью.
«Раньше всех (с марта-апреля) начинают сезонный цикл удешевления огурцы и помидоры, ИПЦ по данным видам товара, как правило, до августа сохраняется ниже 100%. В июле-августе начинают дешеветь овощи борщевого набора и местные фрукты, таким образом в августе можно наблюдать самые низкие значения ИПЦ на продовольственные товары», — добавила эксперт АКРА.