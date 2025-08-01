Эксперты АКРА ожидают продуктовую дефляцию в июле

«В мае и июне 2025 года темпы инфляции на продовольственные товары были примерно равны значениям инфляции, усредненным за период с 2018 по 2024 годы. Во все годы, за исключением последних двух, динамика цен на продовольственные товары в июле уже имела отрицательные приросты. В июле текущего года мы скорее всего тоже увидим слабоотрицательные приросты ИПЦ на продовольственные товары», — сказала Траутман.