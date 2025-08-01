Водолацкий: Украина с потерей Краматорска и Славянска лишится Донбасса

«После взятия Красноармейска, Славянска и Краматорска фронт рассыплется на мелкие очаги. Группировки, которые будут окружены, ждет судьба, как огромную группировку под Часовым Яром, которая в течение месяца была полностью уничтожена. Кто сдался в плен, тот остался жив, кто не сдался, тот остался на Донецкой земле навсегда», — сказал Водолацкий.