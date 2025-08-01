Водолацкий: Украина с потерей Краматорска и Славянска лишится Донбасса

Украина полностью потеряет контроль над территориями ДНР после того, как ВС РФ освободят Краматорск и Славянск. Об этом aif.ru заявил первый зампред комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, говоря об освобождении Часова Яра.
«После взятия Красноармейска, Славянска и Краматорска фронт рассыплется на мелкие очаги. Группировки, которые будут окружены, ждет судьба, как огромную группировку под Часовым Яром, которая в течение месяца была полностью уничтожена. Кто сдался в плен, тот остался жив, кто не сдался, тот остался на Донецкой земле навсегда», — сказал Водолацкий.
Депутат подчеркнул, что Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский понимают, что после потери Славянска и Краматорска можно будет говорить о 100%-ном освобождении российскими военными всей Донецкой народной республики.
Министерство обороны РФ в четверг, 31 июля, заявило, что Часов Яр был освобожден группировкой войск «Юг». Над городом были подняты государственные флаги РФ.
Освобождение Часова Яра открывает прямую дорогу на Славянск и Краматорск, отметил Водолацкий.