Скульптуры Даши Намдакова можно будет увидеть в Красноярске

В Красноярске впервые будут показаны декоративные скульптуры мастера из композитного материала, созданные в 2024—2025 годах, а также наиболее яркие деревянные скульптуры из коллекции «Ясновидение». Выставка по-новому откроет любимого многими автора. В основе произведений — образы традиционных масок и онгонов, символизирующих духов предков и духов-хранителей, сообщает пресс-служба музея.