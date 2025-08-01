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Скульптуры Даши Намдакова можно будет увидеть в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Осенью в Красноярском художественном музее начнет работу выставка «Ясновидение», представляющая собой новое экспериментальное направление творчества знаменитого скульптора — работу с деревом и композитным материалом.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Соцсети

В Красноярске впервые будут показаны декоративные скульптуры мастера из композитного материала, созданные в 2024—2025 годах, а также наиболее яркие деревянные скульптуры из коллекции «Ясновидение». Выставка по-новому откроет любимого многими автора. В основе произведений — образы традиционных масок и онгонов, символизирующих духов предков и духов-хранителей, сообщает пресс-служба музея.