В Красноярске перекроют проезд возле мемориала воинам-интернационалистам

2 августа в Красноярске временно ограничат движение транспорта около мемориала воинам-интернационалистам. В мэрии сообщили, что это связано с проведением мероприятий, посвященных Дню ВДВ.
Полностью перекроют проезд от перекрестка улицы Соревнования — улицы Андрея Дубенского до Шахтеров. Ограничения продлятся с 08:00 до 11:00.
Водителей просят учитывать эту информацию при выборе маршрута.
Уже завтра в нашем городе отметят День Воздушно-десантных войск. Ранее праздник проходил в Центральном парке, но в связи с его реконструкцией все мероприятия перенесли на другую площадку. Подробнее — на нашем сайте.