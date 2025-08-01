Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске перекроют проезд возле мемориала воинам-интернационалистам

Это связано с проведением мероприятий, посвященных Дню ВДВ.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

2 августа в Красноярске временно ограничат движение транспорта около мемориала воинам-интернационалистам. В мэрии сообщили, что это связано с проведением мероприятий, посвященных Дню ВДВ.

Полностью перекроют проезд от перекрестка улицы Соревнования — улицы Андрея Дубенского до Шахтеров. Ограничения продлятся с 08:00 до 11:00.

Водителей просят учитывать эту информацию при выборе маршрута.

Уже завтра в нашем городе отметят День Воздушно-десантных войск. Ранее праздник проходил в Центральном парке, но в связи с его реконструкцией все мероприятия перенесли на другую площадку. Подробнее — на нашем сайте.