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Боец «Асыл» 10 дней в одиночку оборонял позицию в Часовом Яре в ДНР

Военнослужащий отряда «Русь» Добровольческого корпуса в составе Южной группировки войск с позывным «Асыл» 10 дней в одиночку оборонял позицию в ходе освобождения Часова Яра в Донецкой народной республике. Об этом сообщил командир штурмовой роты отряда с позывным «Миссионер».

Военнослужащий отряда «Русь» Добровольческого корпуса в составе Южной группировки войск с позывным «Асыл» 10 дней в одиночку оборонял позицию в ходе освобождения Часова Яра в Донецкой народной республике. Об этом сообщил командир штурмовой роты отряда с позывным «Миссионер».

— Героически себя проявил боец с позывным «Асыл». У их группы была задача прикрывать левый фланг для того, чтобы не дать ВСУ ударить во фланг двухсотой бригады. Они двигались с левого фланга, прошли определенный участок, закрепились на нем, после чего противник стал давить на наши позиции. «Асыл» 10 дней оборонял этот опорник и не давал врагу пройти во фланг двухсотой бригады, находясь при этом без еды и воды, — цитирует его ТАСС.

Подошедшее подкрепление в итоге отодвинуло подразделения украинской армии, к «Асылу» зашла группа и эвакуировала его.

В боях за Часов Яр бойцы российские бойцы ликвидировали самую крупную группировку ВСУ в истории спецоперации на Украине.

По словам командира спецназа «Ахмат» и генерал-лейтенанта Апти Алаудинова, после освобождения Часова Яра украинская оборонительная система на Краматорско-Дружковском направлении была взломана.