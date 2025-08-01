Боец «Асыл» 10 дней в одиночку оборонял позицию в Часовом Яре в ДНР

— Героически себя проявил боец с позывным «Асыл». У их группы была задача прикрывать левый фланг для того, чтобы не дать ВСУ ударить во фланг двухсотой бригады. Они двигались с левого фланга, прошли определенный участок, закрепились на нем, после чего противник стал давить на наши позиции. «Асыл» 10 дней оборонял этот опорник и не давал врагу пройти во фланг двухсотой бригады, находясь при этом без еды и воды, — цитирует его ТАСС.