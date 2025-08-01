В Красноярске задержали еще одну банду автоподставщиков (видео)

«Мужчины по несколько раз использовали собственные автомобили, которые ремонтировали самостоятельно и с минимальными затратами, а также подыскивали красноярцев, согласившихся за денежное вознаграждение в размере от 5 до 10 тысяч рублей предоставить свои подержанные машины для участия в мнимых автоавариях. После фиктивных столкновений злоумышленники оформляли ДТП по европротоколам и обращались в страховые компании за получением компенсаций по полисам ОСАГО. Сумма незаконно полученных выплат составила более 2,5 млн рублей», — рассказали в ГУ МВД.