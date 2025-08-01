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В Красноярске задержали еще одну банду автоподставщиков (видео)

Полицейские пресекли преступную деятельность четверых жителей Красноярска в возрасте от 25 до 37 лет, подозреваемых в мошенничестве в сфере автострахования.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: РИА "Новости"

Установлено, что в период с мая 2024 года по июнь 2025 года участники организованной группы инсценировали не менее 8 ДТП с целью получения страховых выплат.

«Мужчины по несколько раз использовали собственные автомобили, которые ремонтировали самостоятельно и с минимальными затратами, а также подыскивали красноярцев, согласившихся за денежное вознаграждение в размере от 5 до 10 тысяч рублей предоставить свои подержанные машины для участия в мнимых автоавариях. После фиктивных столкновений злоумышленники оформляли ДТП по европротоколам и обращались в страховые компании за получением компенсаций по полисам ОСАГО. Сумма незаконно полученных выплат составила более 2,5 млн рублей», — рассказали в ГУ МВД.

Полицейские задержали сообщников при силовой поддержке бойцов Росгвардии.

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (Мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Трое фигурантов заключены под стражу, четвертому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства, в том числе возможные дополнительные эпизоды преступной деятельности злоумышленников.