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Принявший роды при землетрясении на Камчатке сказал, почему стал акушером

Мгер Адамян отметил, что с первого курса медицинского хотел стать акушером.

Источник: Аргументы и факты

Принявший роды у 14-летней пациентки во время землетрясения на Камчатке Мгер Адамян рассказал в беседе с aif.ru, что с первого курса медицинского университета хотел быть акушером.

Напомним, Адамян работает в Камчатском краевом родильном доме. Во время землетрясения днем 30 июля он, несмотря на сильные подземные толчки, оставался с роженицей и помог ей родить здорового малыша.

«Я с первого курса, когда еще учился, ходил в этот роддом на практику. И с первого курса я знал, что хочу в роддоме работать», — сказал он.

На странице акушера в соцсетях много публикаций из роддома и самого врача в белом халате. Любовь к профессии также подтолкнула Адамяна написать книгу для будущих мам.

Ранее камчатский акушер рассказал, как принял роды во время землетрясения. Врач признался, что всем в этот момент было страшно, но работать продолжали.