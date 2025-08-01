Принявший роды при землетрясении на Камчатке сказал, почему стал акушером

Принявший роды у 14-летней пациентки во время землетрясения на Камчатке Мгер Адамян рассказал в беседе с aif.ru, что с первого курса медицинского университета хотел быть акушером.
Напомним, Адамян работает в Камчатском краевом родильном доме. Во время землетрясения днем 30 июля он, несмотря на сильные подземные толчки, оставался с роженицей и помог ей родить здорового малыша.
«Я с первого курса, когда еще учился, ходил в этот роддом на практику. И с первого курса я знал, что хочу в роддоме работать», — сказал он.
На странице акушера в соцсетях много публикаций из роддома и самого врача в белом халате. Любовь к профессии также подтолкнула Адамяна написать книгу для будущих мам.
Ранее камчатский акушер рассказал, как принял роды во время землетрясения. Врач признался, что всем в этот момент было страшно, но работать продолжали.