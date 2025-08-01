За месяц платные парковки принесли бюджету Уфы более 3 млн рублей

В мобильном приложении «Горпарковки» и на сайте parking02.ru предусмотрена функция постоплаты. Стоянку можно оплатить до 23.59 текущих суток (когда поставили автомобиль) включительно. Если этого не сделать — будет наложен штраф в размере 1500 рублей. Бесплатный период — 20 минут. Парковка рядом с социально значимыми объектами — 60 минут.