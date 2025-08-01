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За месяц платные парковки принесли бюджету Уфы более 3 млн рублей

За первый месяц работы платных парковок в центре Уфы, с 27 июня по 27 июля, ими воспользовались 15,9 тысячи раз. За платную стоянку автолюбители в общей сложности заплатили свыше 3 млн рублей. Такие данные приводят в уфимской мэрии.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Башинформ

Напомним, платные парковки в Уфе заработали с 27 июня. Определены 1188 мест на 9 участках исторического центра города. Стоимость одного часа составляет 40 рублей.

В мобильном приложении «Горпарковки» и на сайте parking02.ru предусмотрена функция постоплаты. Стоянку можно оплатить до 23.59 текущих суток (когда поставили автомобиль) включительно. Если этого не сделать — будет наложен штраф в размере 1500 рублей. Бесплатный период — 20 минут. Парковка рядом с социально значимыми объектами — 60 минут.