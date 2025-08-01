Перелом произошел в Часовом Яре: эксперты дали прогноз на окончание СВО

Министерство обороны РФ 31 июля сообщило об освобождении Часова Яра в Донецкой народной республике, города, который называют одним из важных в обороне ВСУ. Теперь для наших военных открыта прямая дорога к ключевым городам Донбасса — Славянску и Краматорску.
Военные рассказали aif.ru, благодаря чему город удалось освободить спустя 16 месяцев боевых действий, как их встречали местные жители и как могут развиваться события в зоне СВО дальше.
Медленно переламывали силы ВСУ.
«Вся суть боевой работы сводилась к медленному системному перемалыванию сил и средств ВСУ», — сказал aif.ru военный блогер, доброволец бригады «Эспаньола», участвовавшей в освобождении Часова Яра, Алексей Живов.
Ситуация резко начала меняться после того, как российские военные обошли город с левого фланга и частично перерезали логистику ВСУ.
«Это, в общем, позволило наступающим частям доделать свою работу, выдавить противника из города. Плюс более года тяжелой, кропотливой штурмовой работы, которая давалась нелегко. Перерезание логистики я бы все-таки назвал последней каплей», — пояснил Живов.
За последний год выросло количество расчетов БПЛА и разведывательных расчетов, выросли объемы поставки дронов, что также повлияло на освобождение Часова Яра, добавил военблогер.
Пленных почти не брали.
По словам Живова, бойцы «Эспаньолы» почти не брали в плен украинских военных.
«Вообще пленных старались не брать. Возможно, подразделения Минобороны РФ, которые тоже работали на этом направлении, кого-то и брали. Но в целом большого количества пленных я там не встречал ни разу», — отметил Живов.
По данным Минобороны РФ, в плен при освобождении Часова Яра попали 50 украинских военных.
В боях за город ВСУ потеряли около 7,5 тысячи военных, 11 танков и 55 бронированных машин.
Мирные жители отказывались уезжать и ждали ВС РФ.
«Да, там присутствовали мирные жители, неэвакуированные ВСУ. В небольшом количестве, в основном, старики. Их эвакуировали наши войска при наступлении. В последний раз столкновение с мирными жителями было зимой 2025 года. Внезапно обнаружили, что в городе остались неэвакуированные», — отметил Живов.
Первый зампред комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий рассказал aif.ru о том, как местные жители встречали бойцов РФ.
«Сегодня наши подразделения оказывают документальную помощь, медицинскую, продовольственную тем жителям, которые прятались в подвалах, в промышленных зданиях от того, чтобы их не вывезли куда-то на Западную Украину и не бросили на произвол судьбы. Сегодня эти люди с радостью обнимают, встречают наших военнослужащих», — сказал депутат.
В чем важность освобождения Часова Яра.
«Красноармейск (украинское название — Покровск) и Часов Яр были опорными центрами, на которых держалась оборона ВСУ. Сегодня Часов Яр наш. Его освобождение — это прямая дорога на Славянск и Краматорск», — подчеркнул Водолацкий.
Он отметил, что в Славянске и Краматорске есть укрепрайоны, но они не такие мощные, как в Часовом Яре. Сейчас в эти города сгоняют украинских военных, обучавшихся в Европе, и иностранных наемников.
«Славянск и Краматорск — это города, которые являются очень важными для дальнейшего развития нашего наступления и создания санитарной зоны на территории Днепропетровской, Сумской и Черниговских областей. Участь этих городов определена», — резюмировал Водолацкий.