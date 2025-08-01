Перелом произошел в Часовом Яре: эксперты дали прогноз на окончание СВО

«Сегодня наши подразделения оказывают документальную помощь, медицинскую, продовольственную тем жителям, которые прятались в подвалах, в промышленных зданиях от того, чтобы их не вывезли куда-то на Западную Украину и не бросили на произвол судьбы. Сегодня эти люди с радостью обнимают, встречают наших военнослужащих», — сказал депутат.