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Стала известна зарплата новичка омского «Авангарда» Котляревского

Михаил Котляревский официально стал игроком омского «Авангарда».

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: ХК «Северсталь»

Форвард Михаил Котляревский перешёл в «Авангард» из «Северстали». Омский клуб оформил сделку, направив в Череповец денежную компенсацию.

По данным спортивного журналиста Артура Хайруллина, зарплата нападающего в новом клубе составит 15 миллионов рублей в год — столько же, сколько он зарабатывал в прошлом сезоне, выступая сначала за «Трактор», а затем за «Северсталь».

В минувшем чемпионате Котляревский сыграл 66 матчей в регулярном сезоне и набрал 33 очка (18 голов и 15 результативных передач). Его показатель полезности составил «+3». В плей-офф он провёл пять матчей и отметился двумя шайбами.