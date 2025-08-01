Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генерал Липовой рассказал о ликвидации женщин-боевиков ВСУ у Красноармейска

Липовой объяснил, какие женщины ВСУ подлежат в зоне СВО уничтожению.

Источник: Аргументы и факты

Герой России, генерал-майор Сергей Липовой объяснил aif.ru, какие женщины из ВСУ в зоне специальной военной операции подлежат первоначальному уничтожению.

Об этом он сказал, комментируя ликвидацию под Красноармейском 20-летней украинской военнослужащей Ангелины Мартынюк, возглавлявшей одно из разведывательных отделений. Сообщалось, что женщина — уроженка Закарпатья.

«Такие женщины на особом учете, и если их выявляют, особенно если речь идет о снайпершах, они подлежат первоначальному уничтожению», — сказал Липовой.

Такие женщины, добавил генерал-майор, исповедуют в большей степени нацистские и националистские идеи, и в них ничего святого нет.

«Они пришли не защищать свою родину, а убивать именно русских парней, поэтому, появляясь где-то в зоне досягаемости российских бойцов, подлежат первоочередному уничтожению», — сказал Липовой.

Попадание в плен таких женщин очень маловероятно, подытожил собеседник aif.ru.

Ранее военно-политический эксперт Ян Гагин отметил, что погибшая под Красноармейском в ДНР 20-летняя разведчица ВСУ Мартынюк, чтобы стать командиром разведотделения, должна была готовиться минимум 3−4 года, она могла пройти через националистическое молодежное движение «Джура».