Генерал Липовой рассказал о ликвидации женщин-боевиков ВСУ у Красноармейска

Герой России, генерал-майор Сергей Липовой объяснил aif.ru, какие женщины из ВСУ в зоне специальной военной операции подлежат первоначальному уничтожению.
Об этом он сказал, комментируя ликвидацию под Красноармейском 20-летней украинской военнослужащей Ангелины Мартынюк, возглавлявшей одно из разведывательных отделений. Сообщалось, что женщина — уроженка Закарпатья.
«Такие женщины на особом учете, и если их выявляют, особенно если речь идет о снайпершах, они подлежат первоначальному уничтожению», — сказал Липовой.
Такие женщины, добавил генерал-майор, исповедуют в большей степени нацистские и националистские идеи, и в них ничего святого нет.
«Они пришли не защищать свою родину, а убивать именно русских парней, поэтому, появляясь где-то в зоне досягаемости российских бойцов, подлежат первоочередному уничтожению», — сказал Липовой.
Попадание в плен таких женщин очень маловероятно, подытожил собеседник aif.ru.
Ранее военно-политический эксперт Ян Гагин отметил, что погибшая под Красноармейском в ДНР 20-летняя разведчица ВСУ Мартынюк, чтобы стать командиром разведотделения, должна была готовиться минимум 3−4 года, она могла пройти через националистическое молодежное движение «Джура».