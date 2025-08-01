Минвуз объявил результаты вступительных тестов в академические лицеи

Все абитуриенты могут ознакомиться со своими результатами, войдя в «Личный кабинет» на официальном сайте министерства — my.edu.uz.
Как напомнили в ведомстве, учащиеся принимаются в один из трёх выбранных ими академических лицеев на основе приоритетности и количества набранных баллов.
Также министерство напоминает: в течение трёх рабочих дней с момента публикации итогов учащиеся, не согласные с результатами, имеют право подать апелляцию в электронном виде через личный кабинет на портале my.edu.uz.