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Минвуз объявил результаты вступительных тестов в академические лицеи

Vaib.uz (Узбекистан. 1 августа). Министерство высшего образования Узбекистана опубликовало итоговые результаты вступительных экзаменов в академические лицеи на 2025/2026 учебный год.

Источник: Vaib.Uz

Все абитуриенты могут ознакомиться со своими результатами, войдя в «Личный кабинет» на официальном сайте министерства — my.edu.uz.

Как напомнили в ведомстве, учащиеся принимаются в один из трёх выбранных ими академических лицеев на основе приоритетности и количества набранных баллов.

Также министерство напоминает: в течение трёх рабочих дней с момента публикации итогов учащиеся, не согласные с результатами, имеют право подать апелляцию в электронном виде через личный кабинет на портале my.edu.uz.