Диетолог Поляков сказал, сколько можно съедать арбузов в день

«Это зависит, на самом-то деле, от самих арбузов. Скажем так, насколько они полезны, насколько богаты нитритами или нет. Если говорить о хорошем арбузе без включения различных вредных компонентов, то в день можно употреблять в среднем полкилограмма. То есть с учетом того, что это водянистая структура, то безопасным считается 400−500 грамм фруктов, ягод в день. В пересчете на фруктозу и другие параметры», — сказал собеседник издания.