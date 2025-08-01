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Диетолог Поляков сказал, сколько можно съедать арбузов в день

По словам врача, все зависит от самих арбузов.

Источник: Аргументы и факты

Человеку в среднем можно употреблять в день не более 400−500 граммов арбуза. Об этом корреспонденту aif.ru рассказал врач-диетолог Антон Поляков.

«Это зависит, на самом-то деле, от самих арбузов. Скажем так, насколько они полезны, насколько богаты нитритами или нет. Если говорить о хорошем арбузе без включения различных вредных компонентов, то в день можно употреблять в среднем полкилограмма. То есть с учетом того, что это водянистая структура, то безопасным считается 400−500 грамм фруктов, ягод в день. В пересчете на фруктозу и другие параметры», — сказал собеседник издания.

Стоит отметить, что в среднем одна долька арбуза — 150 граммов. Поэтому безопасная норма приравнивается к 3−4 большим долькам.

Ранее руководитель петербургской организации по защите прав потребителей «Потребнадзор» Александр Виноградов заявлял, что россиянам следует с особой осторожностью подходить к выбору сезонных овощей, фруктов и бахчевых культур. По его словам, приобретение нарезанных арбузов и дынь может представлять серьезную угрозу для здоровья.

До этого доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Российского биотехнологического университета Полина Кулач сообщала, как определить напичканный химией арбуз.