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Первые дни августа в Башкирии будут жаркими

В Башкирии прогнозируют 30-градусную жару.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В Башкирии первые дни августа ожидаются жаркими. Об этом рассказали синоптики Башгидрометцентра.

Сегодня, 1 августа, обойдется без существенных осадков. Ветер будет северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха днем составит +23, +28°.

Завтра, 2 августа, существенных осадков вновь не предвидится. Ветер будет такой же, что и сегодня. Этой ночью столбики термометров опустятся до +11, +16°, днем воздух прогреется до +25, +30°.

В воскресенье, 3 августа, будет преимущественно без осадков, однако в некоторых городах и районах пройдут кратковременные дожди. Ситуация с ветром и температурой воздуха ожидается точно такая же, что и в субботу.

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