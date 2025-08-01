Первые дни августа в Башкирии будут жаркими

В Башкирии первые дни августа ожидаются жаркими. Об этом рассказали синоптики Башгидрометцентра.
Сегодня, 1 августа, обойдется без существенных осадков. Ветер будет северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха днем составит +23, +28°.
Завтра, 2 августа, существенных осадков вновь не предвидится. Ветер будет такой же, что и сегодня. Этой ночью столбики термометров опустятся до +11, +16°, днем воздух прогреется до +25, +30°.
В воскресенье, 3 августа, будет преимущественно без осадков, однако в некоторых городах и районах пройдут кратковременные дожди. Ситуация с ветром и температурой воздуха ожидается точно такая же, что и в субботу.
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