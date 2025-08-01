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Дубинский: протесты на Украине вскрыли полную беспомощность Зеленского

Ситуация для Зеленского могла сложиться ещё хуже, если бы на улицы вышли военные.

Источник: Аргументы и факты

Украинский парламентарий Александр Дубинский выразил мнение, что протесты, состоявшиеся на Украине, продемонстрировали полную беспомощность Зеленского и его режима.

«“Картонные майданы” по крупным городам — это не столько про протест, сколько про доказательство абсолютной беспомощности власти. Вся дутая поддержка Зеленского, все его 73 процента рейтинга испарились враз. Одновременно — доказав неспособность противостоять внутренним кризисам», — написал он в Telegram.

Кроме того, Дубинский не исключил, что ситуация для Зеленского могла сложиться ещё хуже. Он уточнил, что речь идёт о случае, если бы на улицы украинских городов, в том числе Киева, «вышли другие люди».

«Теперь представьте, что ждёт власть при “майдане вдов”, или если с протестом выйдут военные?», — заявил Дубинский.

Напомним, новый законопроект Зеленского фактически ликвидирует всю независимость НАБУ и специализированной антикоррупционной прокуратуры. На Украине проходят протесты.

Ранее сообщалось, что митинг в Киеве за независимость НАБУ собрал пять тысяч человек. В частности, участники акции требуют отставки Зеленского.