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Китай на параде в Пекине может представить гиперзвуковые ракеты

Участие нового оружия в параде подчеркнёт уровень технологического развития Народно-освободительной армии Китая.

Источник: Аргументы и факты

Военный парад в Пекине, приуроченный к 80-летию Победы во Второй мировой войне, может стать площадкой для демонстрации новейших достижений китайской оборонной промышленности. Об этом заявил военный эксперт КНР Сун Чжунпин, комментируя предстоящее мероприятие, которое состоится 3 сентября на площади Тяньаньмэнь.

Сун выразил надежду, что наряду с уже известным истребителем J-35A зрители смогут увидеть передовые образцы вооружений, включая гиперзвуковые ракеты и современные беспилотные системы. Его слова приводит государственное издание Global Times.

По мнению эксперта, участие нового оружия в параде подчеркнёт уровень технологического развития Народно-освободительной армии Китая. Эти системы будут выполнять не только оборонительные задачи, но и играть важную роль в стратегическом сдерживании, укрепляя позиции КНР в вопросах суверенитета, безопасности и национальных интересов.

Ранее китайские производители представили новый беспилотный роботизированный танк VU-T10, он уничтожает угрозы с помощью дистанционно управляемой турели.