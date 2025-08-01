Китай на параде в Пекине может представить гиперзвуковые ракеты

По мнению эксперта, участие нового оружия в параде подчеркнёт уровень технологического развития Народно-освободительной армии Китая. Эти системы будут выполнять не только оборонительные задачи, но и играть важную роль в стратегическом сдерживании, укрепляя позиции КНР в вопросах суверенитета, безопасности и национальных интересов.