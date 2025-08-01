Схема «Чёрная вдова»: юристы разоблачили аферисток, обманывающих бойцов СВО

Несколько случаев с участием «черных вдов» получили широкую огласку в последнее время. Один из них связан со студенткой Ангелиной, которая после нескольких встреч женила на себе бойца СВО, а после его гибели потребовала положенные выплаты, несмотря на бракоразводный процесс.
Правозащитник и военный волонтер в беседе с aif.ru рассказали, как «черные вдовы» вербуют бойцов СВО и какими способами можно с ними бороться.
Медсестра-аферистка пять раз выходила замуж.
Одна из «черных вдов», по словам военного волонтера Романа Алехина, устроилась работать в госпиталь и выходила замуж за бойцов СВО, чтобы после их смерти получить выплаты. Девушка специально выбирала тех, кто был серьезно ранен.
«Одна из таких женщин устроилась работать при госпитале, помогала там. Она выходила замуж за тех, кому осталось не так уж много. Когда это поняли, ее убрали оттуда. Около пяти бойцов таким образом женилось, а она потом получила компенсации», — рассказал Алехин.
Еще один случай, который получил широкую огласку, произошел с рязанским бойцом Варягом (Георгий Костырко). Он познакомился с будущей женой — 22-летней студенткой Ангелиной — в Интернете. В августе 2024 года они поженились.
Близкие бойца изначально скептически относились к их браку — с 2022 года Варяг всего три раза приезжал в отпуск, за это время, как они считают, сложно узнать будущую жену.
Мужчина делал возлюбленной дорогие подарки, а позже узнал об изменах и решил развестись. 25 февраля этого года по решению суда их брак был расторгнут. Через месяц, 25 марта, решение суда должно было вступить в законную силу. Но 9 марта Костырко погиб в зоне СВО.
Позже Ангелину лишили всех выплат и окрестили «черной вдовой».
Возвращаясь к мирной жизни, бойцы расслабляются.
Алехин в беседе с aif.ru объяснил, почему бойцы СВО попадаются на уловки «черных вдов». По словам военного волонтера, вернувшиеся к мирной жизни военные наконец расслабляют психику и становятся более восприимчивыми к манипуляциям.
«Находясь на линии боевого соприкосновения, боец напряжен и отказывается от всего. А когда он приезжает в отпуск или попадает в госпиталь после ранения, то есть оказывается в гражданских условиях, где нет напряжения, психика расслабляется. Барьеры спадают. Манипулировать им становится проще», — отметил волонтер.
Алехин сравнил психическое напряжение с мышечным. Он напомнил, что когда мышца долгое время напряжена, а потом расслабляется, то ее становится сложнее заново напрячь.
Аналогичное мнение в беседе с aif.ru выразил и правозащитник Андраник Григорян. Он отметил, что женщины, пытающиеся обогатиться за счет бойцов СВО, чаще всего завлекают их своим обаянием и внешностью.
«Сейчас термин “чёрная вдова” стал использоваться не только для описания женщин, совершающих преступления, но и для тех, кто просто использует свою внешность и обаяние для достижения целей, направленных на незаконное финансовое обогащение за счёт жизни наших солдат», — отметил он.
Бойцам перед свадьбой нужно давать «время тишины».
Говоря о способах борьбы с «черными вдовами», Алехин напомнил о практике, которую чаще используют уже перед разводом. Супругам дают «время тишины», чтобы все обдумать и принять правильное решение.
Такую же практику Алехин предложил ввести и для бойцов, которые только собираются пожениться.
«Бойцам СВО нужно давать “время тишины” перед свадьбой, а также необходимо настаивать, чтобы они общались с психологами перед принятием решения о браке», — отметил Алехин.
Он добавил, что бдительность должны проявлять и сотрудники ЗАГСа.
«В то же время сотрудники ЗАГСа должны обращать внимание на то, что у конкретной женщины это, например, второй брак за короткий промежуток времени. Здесь уже должны появиться вопросы», — сказал волонтер.
Правозащитник Григорян отметил, что вопрос с «черными вдовами» остается серьезным и актуальным. К нему за помощью продолжают обращаться родственники пострадавших от таких махинаций бойцов.
Ранее стало известно, что Варягу, о котором речь шла выше, довелось участвовать и в легендарной операции «Поток», которую провели на Курской земле наши подразделения.