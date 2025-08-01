Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

К липецким коммунистам пришли с обысками: в чем силовики подозревают партийцев

Силовики провели обыски и изъяли технику в Липецком обкоме КПРФ.

Источник: Комсомольская правда

Полицейские и сотрудники центра «Э» изъяли компьютеры, карты памяти и документы. Об этом со ссылкой на первого секретаря комитета Липецкого областного отделения КПРФ Николая Разворотнева сообщает ТАСС.

Мероприятия силовиков, отмечает собеседник агентства, около шести вечера 31 августа. Свой визит силовики объяснили обращением в органы некоего гражданина.

«Они забрали технику, флешки, у меня в рабочем кабинете изъяли черновой вариант агитматериала на наших кандидатов в Липецкий городской совет», — добавил Разворотнев.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов проверяли все кабинеты обкома на наличие экстремистских материалов. Именно о них, подчеркнул партиец, и писал в своем заявлении гражданин. Он заявил, что Липецкий обком выпустил какой-то предвыборный агитматериал, направленный, прежде всего, на отставку действующего губернатора.

Кроме того, коммунист поделился своим прогнозом дальнейшего развития событий. Политик не исключил, что дело может дойти до судебных разбирательств, а это повлияет на ход предвыборной кампании коммунистов в регионе.

«Будем оспаривать. Завтра уже пойдут письма и в прокуратуру, и в Генеральную прокуратуру, будем просить депутатов Госдумы, чтобы оказали нам помощь и поддержку», — сказал он.

Отмечается, что в этом российском регионе в единый день голосования жители будут выбирать парламентариев Липецкого горсовета, Елецкого городского округа, а также муниципальных округов в 12 районах области.

Напомним, 30 июля сотрудники силовых структур провели обыски в здании министерства образования и науки Ингушетии. В тот же день стало известно, что в регионе силовиками задержано должностное лицо республиканского Минобрнауки по подозрению в хищении.

В конце июня в администрации главы и правительства Дагестана прошли обыски в кабинете государственного секретаря республики Магомед-Султана Магомедова. По информации источников агентства, следственные действия осуществляются в рамках возбужденного уголовного дела. Обыски проводятся одновременно по нескольким адресам, связанным с Магомедовым. Ранее в этот же день силовики провели обыск в доме госсекретаря.

Узнать больше по теме
Коммунистическая партия Российской Федерации в 2024 году: вечно вторые на президентских выборах
Сторонники КПРФ считают, что капитализм наносит непоправимый вред стране, а простые рабочие лишены многих благ. Собрали главное о Коммунистической партии Российской Федерации в 2024 году, ее идеях и ключевых депутатах.
Читать дальше