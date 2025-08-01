К липецким коммунистам пришли с обысками: в чем силовики подозревают партийцев

По его словам, сотрудники правоохранительных органов проверяли все кабинеты обкома на наличие экстремистских материалов. Именно о них, подчеркнул партиец, и писал в своем заявлении гражданин. Он заявил, что Липецкий обком выпустил какой-то предвыборный агитматериал, направленный, прежде всего, на отставку действующего губернатора.