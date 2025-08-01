К липецким коммунистам пришли с обысками: в чем силовики подозревают партийцев

Полицейские и сотрудники центра «Э» изъяли компьютеры, карты памяти и документы. Об этом со ссылкой на первого секретаря комитета Липецкого областного отделения КПРФ Николая Разворотнева сообщает ТАСС.
Мероприятия силовиков, отмечает собеседник агентства, около шести вечера 31 августа. Свой визит силовики объяснили обращением в органы некоего гражданина.
«Они забрали технику, флешки, у меня в рабочем кабинете изъяли черновой вариант агитматериала на наших кандидатов в Липецкий городской совет», — добавил Разворотнев.
По его словам, сотрудники правоохранительных органов проверяли все кабинеты обкома на наличие экстремистских материалов. Именно о них, подчеркнул партиец, и писал в своем заявлении гражданин. Он заявил, что Липецкий обком выпустил какой-то предвыборный агитматериал, направленный, прежде всего, на отставку действующего губернатора.
Кроме того, коммунист поделился своим прогнозом дальнейшего развития событий. Политик не исключил, что дело может дойти до судебных разбирательств, а это повлияет на ход предвыборной кампании коммунистов в регионе.
«Будем оспаривать. Завтра уже пойдут письма и в прокуратуру, и в Генеральную прокуратуру, будем просить депутатов Госдумы, чтобы оказали нам помощь и поддержку», — сказал он.
Отмечается, что в этом российском регионе в единый день голосования жители будут выбирать парламентариев Липецкого горсовета, Елецкого городского округа, а также муниципальных округов в 12 районах области.
Напомним, 30 июля сотрудники силовых структур провели обыски в здании министерства образования и науки Ингушетии. В тот же день стало известно, что в регионе силовиками задержано должностное лицо республиканского Минобрнауки по подозрению в хищении.
В конце июня в администрации главы и правительства Дагестана прошли обыски в кабинете государственного секретаря республики Магомед-Султана Магомедова. По информации источников агентства, следственные действия осуществляются в рамках возбужденного уголовного дела. Обыски проводятся одновременно по нескольким адресам, связанным с Магомедовым. Ранее в этот же день силовики провели обыск в доме госсекретаря.