В Самаре 92 парашютиста приняли участие в Чемпионате Вооруженных сил России

Глава города Иван Носков поздравил всех спортсменов с медалями и пошутил: «Надеюсь, вы не только прыгали, но и успели полюбоваться Самарой — правда, не с земли, а сверху, с высоты птичьего полёта. Это, пожалуй, самый необычный вид города — и точно не для слабонервных!».