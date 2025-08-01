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В Самаре 92 парашютиста приняли участие в Чемпионате Вооруженных сил России

В Самаре завершился Чемпионат России по парашютному спорту — уже пятый по счёту, и прошёл он, как и раньше, на базе самарского филиала ЦСКА.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

В Самаре завершился Чемпионат России по парашютному спорту — уже пятый по счёту, и прошёл он, как и раньше, на базе самарского филиала ЦСКА.

Здесь, кстати, единственная в стране армейская школа, где учат прыгать с парашютом.

Глава города Иван Носков поздравил всех спортсменов с медалями и пошутил: «Надеюсь, вы не только прыгали, но и успели полюбоваться Самарой — правда, не с земли, а сверху, с высоты птичьего полёта. Это, пожалуй, самый необычный вид города — и точно не для слабонервных!».

Соревновались восемь команд: из ВДВ, Воздушно-космических сил, разных военных округов, ЦСКА, ДОСААФ и, конечно, самарская команда ЦСК ВВС. Об этом рассказал портал «НИАСам».

Итоги такие: бронза — у наших, самарцев. Золото досталось общей сборной ЦСКА, а серебро — десантникам.

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