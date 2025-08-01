В Самаре 92 парашютиста приняли участие в Чемпионате Вооруженных сил России

В Самаре завершился Чемпионат России по парашютному спорту — уже пятый по счёту, и прошёл он, как и раньше, на базе самарского филиала ЦСКА.
Здесь, кстати, единственная в стране армейская школа, где учат прыгать с парашютом.
Глава города Иван Носков поздравил всех спортсменов с медалями и пошутил: «Надеюсь, вы не только прыгали, но и успели полюбоваться Самарой — правда, не с земли, а сверху, с высоты птичьего полёта. Это, пожалуй, самый необычный вид города — и точно не для слабонервных!».
Соревновались восемь команд: из ВДВ, Воздушно-космических сил, разных военных округов, ЦСКА, ДОСААФ и, конечно, самарская команда ЦСК ВВС. Об этом рассказал портал «НИАСам».
Итоги такие: бронза — у наших, самарцев. Золото досталось общей сборной ЦСКА, а серебро — десантникам.
— - -
Новости Самары и региона в оперативном режиме! Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы на Дзене.