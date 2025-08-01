Прикамца обвиняют в причинении смерти по неосторожности трем людям

Как установило следствие, несмотря на отсутствие у чердынца достоверной информации о наличии метанола в составе жидкости, он осознавал потенциальную опасность употребления приобретенной им жидкости, поскольку на таре не было маркировки, и покупку он совершил вне официальных торговых точек. Но мужчина не принял мер, чтобы ограничить доступ к опасной жидкости другим людям, живущим с ним в доме.