В дикой природе Карелии впервые обнаружили гибридов волка и собаки

Один из волков был полностью черным, что не характерно для животных континента. Черные волки обитают в Северной Америке, но и там этот окрас связан с гибридизацией с собакой, которая произошла много поколений назад. В Европе черные волки — большая редкость. По данным исследователей из Финляндии, такая стая была отмечена как раз неподалеку от российской границы — вблизи Лахденпохского района Карелии, из которого и прибыл загадочный образец. Второй волк был рыжим и похожим на собаку породы акита-ину, еще один имел белые подушечки лап и белые когти, что также может говорить о смешанном происхождении зверя.