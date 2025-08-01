Используют молодых и горячих: ВСУ бросают женщин у Сум в мясные штурмы

В рядах Вооруженных сил Украины становится все больше женщин, которые участвуют в боевых действиях в качестве снайперш и штурмовиков. Опрошенные aif.ru военные эксперты рассказали, на каких направлениях их использует украинское командование и где готовят будущих участников мясных штурмов.
Женщин в рядах ВСУ стало больше.
Женщин в рядах украинской армии стало больше из-за нехватки личного состава, заявил aif.ru военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, сейчас на Украине официально взялись за тех, кому за 60-лет, разрешив им подписывать контракт. Кроме того, масштабы спецоперации стали больше, стало больше потерь, а значит, что надо их восполнять. Также, как отметил военный эксперт, вся молодежь уехала из страны за границу. Сейчас там миллионы ходят с флагами, однако участвовать в боевых действиях не будут, как и возвращаться на Украину.
«Кроме того, на фоне неудач, как в Часовом Яру, где был уничтожен самый крупный гарнизон за все время специальной военной операции. Конечно, там были такие барышни и, кстати, в Мариуполе они тоже сидели», — сказал собеседник издания.
При этом Дандыкин уточнил, что в рядах ВСУ не такое большое количество женщин-штурмовиков. По его словам, они идут в украинскую армию из-за очень серьезной пропаганды. Там даже камуфляж сделан для беременных. Также женщины идут в войска из-за денег.
На каких направлениях женщины ВСУ участвуют в боях.
Украинские женщины-штурмовики участвуют в оборонительных и наступательных действиях, к примеру, на сумском направлении, отметил в беседе с aif.ru Дандыкин. При этом он считает, что их не берут в разведку, рейды, какие-то спецоперации.
«Никто не возбраняет, даже Зеленский выпишет потом орден или медаль посмертно», — добавил военный эксперт.
Снайперши Вооруженных сил Украины находятся на всех направлениях в зоне СВО, рассказал aif.ru Герой России, генерал-майор Сергей Липовой. По его словам, они действуют в повседневных боевых действиях, к примеру, каких-то террористических операциях, провокациях, наступательных или оборонительных действиях.
«Я могу сказать, что они есть на донецком, луганском, херсонском и запорожском направлениях. Они равномерно распределяются, но их концентрация особенно наблюдается на тех направлениях, на которых идут отступления ВСУ», — сказал генерал.
Дандыкин добавил, что там количество снайперов наиболее максимальное, так как они способны нанести максимальный ущерб нашим подразделениям.
Женщин ВСУ готовят на западе Украины и в странах НАТО.
Дандыкин сообщил aif.ru, что женщины-штурмовики, которые участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ, проходят обучение на западе Украины. При этом он отметил, что в общей сложности центров подготовки в стране очень много, но по ним Вооруженные силы РФ также наносят удары. В качестве примера военный эксперт привел Яворовский полигон, также полигон есть в Черниговской области.
«На мой взгляд, вряд ли женщины из ВСУ проходят подготовку в странах НАТО. Судя по показаниям пленных, у них подготовка занимает неделю, может, две-три. Раньше было больше», — сказал собеседник издания.
При этом Липовой рассказал aif.ru, что женщины-снайперы проходят подготовку в специальных центрах Североатлантического альянса. По его словам, такие базы находятся не на Украине, а в Польше, Румынии, Болгарии, Прибалтике, Германии. Генерал уточнил, что их готовят по-разному, все зависит от уровня первоначальной подготовки. Как правило, средний курс подготовки составляет от двух до четырех недель.
Он также отметил, что некоторые снайперши ВСУ проходят уже подготовленными. Как правило, это спортсмены, которые раньше занимались биатлоном.
«А уже после завершения карьеры они подписывают контракт, идут наемниками, зарабатывают деньги уже в районах боевых действий», — сообщил Липовой.