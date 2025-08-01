Используют молодых и горячих: ВСУ бросают женщин у Сум в мясные штурмы

Женщин в рядах украинской армии стало больше из-за нехватки личного состава, заявил aif.ru военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, сейчас на Украине официально взялись за тех, кому за 60-лет, разрешив им подписывать контракт. Кроме того, масштабы спецоперации стали больше, стало больше потерь, а значит, что надо их восполнять. Также, как отметил военный эксперт, вся молодежь уехала из страны за границу. Сейчас там миллионы ходят с флагами, однако участвовать в боевых действиях не будут, как и возвращаться на Украину.