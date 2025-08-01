Дожди ожидаются в пятницу на большей части территории Казахстана

«Циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут с собой дожди с грозами, градом и шквалами на большую часть территории Казахстана, на севере, северо-западе, в центре, юге, юго-востоке страны ожидается сильный дождь. По республике ожидается усиление ветра, днем на юге, юго-западе страны ожидается пыльная буря. На севере РК в ночные и утренние часы прогнозируется туман. Днем в Алматинской ожидается сильная жара +35, в Атырауской области, на юге, западе Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара +35+36, в Мангистауской ожидается сильная жара +38», — говорится в сообщении.
В области Абай, на востоке Восточно-Казахстанской, на западе, севере Павлодарской, на западе, юге Западно-Казахстанской, на севере Карагандинской, на юго-востоке Мангистауской областей ожидается высокая пожарная опасность.
«В Кызылординской, Туркестанской, Алматинской, в области Жетісу, на севере, западе, востоке Жамбылской, на западе, юге Карагандинской, на юге Актюбинской, Костанайской областей и области Ұлытау, севере, востоке, юге Атырауской, на западе, юге, в центре Мангистауской областей, на юге, в центре области Абай, на западе, юге, северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность», — сказано в сообщении.
В Астане переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго- западный с переходом на северо-западный 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12+14, днем +22+24.
В Алматы переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 3−8, днем порывы 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20+22, днем +31+33.
В Шымкенте переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо- западный 8−13, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +19+21, днем +32+34.
В Акмолинской области дождь. Днем +19+24, ночью +10+15.
В области Улытау тоже дождь. Днем +23+28, ночью +14+19.
В Карагандинской области ночью на западе, севере и востоке, днем на всей территории гроза. Днем +21+26, ночью +11+16.
В Западно-Казахстанской области днем на западе гроза. Днем +28+33, ночью +17+22.
В Атырауской области тоже днем на западе гроза. Днем +31+36, ночью +18+23.
В Мангистауской области без осадков. Днем +33+38, ночью +22+27.
В Актюбинской области днем на востоке дождь. Днем +25+30, ночью +12+17.
В Костанайской области дождь. Днем +19+24, ночью +13+18.
В Северо-Казахстанской области тоже дождь. Днем +21+26, ночью +13+18.
В Павлодарской области ночью на западе и севере, днем на всей территории дождь. Днем +24+29, ночью +12+17.
В области Абай ночью на юге, востоке и в центре, днем на западе, севере и в центре гроза. Днем +28+33, ночью +13+18.
В Восточно-Казахстанской области на западе, севере и востоке гроза. Днем +26+31, ночью +12+17.
В Кызылординской области ночью на всей территории, днем на севере, востоке и в центре гроза. Днем +27+32, ночью +15+20.
В Туркестанской области в горах ночью на всей территории, днем на западе, севере и юге гроза. Днем +31+36, ночью +19+24.
В Жамбылской области в горах ночью на всей территории, днем на севере и юге гроза. Днем +30+35, ночью +18+23.
В Алматинской области на юге в горах гроза. Днем +30+35, ночью +18+23.
В области Жетысу днем в горах гроза. Днем +29+34, ночью +13+18.
«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности», — предупредили синоптики.