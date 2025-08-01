Дожди ожидаются в пятницу на большей части территории Казахстана

«Циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут с собой дожди с грозами, градом и шквалами на большую часть территории Казахстана, на севере, северо-западе, в центре, юге, юго-востоке страны ожидается сильный дождь. По республике ожидается усиление ветра, днем на юге, юго-западе страны ожидается пыльная буря. На севере РК в ночные и утренние часы прогнозируется туман. Днем в Алматинской ожидается сильная жара +35, в Атырауской области, на юге, западе Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара +35+36, в Мангистауской ожидается сильная жара +38», — говорится в сообщении.