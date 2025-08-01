Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске на участке по улице Дзержинского на два дня перекроют движение

Проехать нельзя будет по участку с улицы Ленина до Литвинова.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске на улице Дзержинского на участке от Ленина до Литвинова на два дня перекроют движение. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, ограничение будет действовать с 8:00 2 августа до 23:00 3 августа.

— На проезжей части проведут асфальтирование дороги, — уточнили в пресс-службе мэрии Иркутска.

В связи с невозможностью организации объездных путей, в том числе по одной из полос, движение полностью закрыто. Автомобилистов просят заранее скорректировать маршрут. Также из-за временных изменений общественный транспорт будет ездить по другой схеме движения.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в областном центре на улице Рабочего Штаба с 4 по 17 августа ограничат движение.