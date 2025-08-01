В Иркутске на участке по улице Дзержинского на два дня перекроют движение

В Иркутске на улице Дзержинского на участке от Ленина до Литвинова на два дня перекроют движение. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, ограничение будет действовать с 8:00 2 августа до 23:00 3 августа.
— На проезжей части проведут асфальтирование дороги, — уточнили в пресс-службе мэрии Иркутска.
В связи с невозможностью организации объездных путей, в том числе по одной из полос, движение полностью закрыто. Автомобилистов просят заранее скорректировать маршрут. Также из-за временных изменений общественный транспорт будет ездить по другой схеме движения.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в областном центре на улице Рабочего Штаба с 4 по 17 августа ограничат движение.