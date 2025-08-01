Новый закон грозит туристам из России с детьми отказом в отпуске в Абхазии

Со следующего года поездки в Абхазию и Белоруссию для граждан России с детьми могут усложниться. Дело в новых поправках к закону «О порядке выезда из РФ и въезда» — свидетельства о рождении больше не будет достаточно для пересечения границы. Детям потребуется загранпаспорт, сообщило издание Msk1.ru.