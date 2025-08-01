Новый закон грозит туристам из России с детьми отказом в отпуске в Абхазии

Со следующего года поездки в Абхазию и Белоруссию для граждан России с детьми могут усложниться. Дело в новых поправках к закону «О порядке выезда из РФ и въезда» — свидетельства о рождении больше не будет достаточно для пересечения границы. Детям потребуется загранпаспорт, сообщило издание Msk1.ru.
Сейчас взрослые могут ездить в страны ЕАЭС и Абхазию по внутреннему паспорту, а детям достаточно свидетельства о рождении. Но после вступления закона в силу ребенку понадобится загранпаспорт. При этом для взрослых все останется по-прежнему.
В Ассоциации туроператоров РФ считают, что эта ситуация может привести к снижению потока туристов, особенно в Абхазию, куда традиционно ездят отдыхать россияне с детьми, сказано в статье.
Отмечается, что поправки еще должны быть подписаны президентом России и опубликованы. В силу они вступят через 180 дней после публикации — не ранее конца января 2026 года.
Спрос на отдых в Абхазии среди россиян резко упал после слов сотрудницы Министерства туризма республики Кристины Лакербая о «туристах за 300 рублей», которые питаются лапшой быстрого приготовления и ничего не покупают за пределами отеля.