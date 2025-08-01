Страх и схватки: как врач Адамян принял роды при землетрясении на Камчатке

«Началось всё быстро. Я был на обходе, собрал всех женщин вместе с детьми в коридоре, где у нас несущие стены. После того, как перестало трясти, началась эвакуация. Вместе с остальными врачами мы проверили все этажи, чтобы убедиться, что никого не осталось. В этот момент у нас в родильном зале была женщина, которая рожала. Я остался там вместе с акушеркой и завотделением. И мы приняли роды», — рассказал врач.