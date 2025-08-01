Страх и схватки: как врач Адамян принял роды при землетрясении на Камчатке

Акушер-гинеколог Мгер Адамян принял роды у 14-летней пациентки во время землетрясения на Камчатке. Девушка родила здорового ребенка. В беседе с aif.ru врач-герой рассказал, как проходили роды, было ли страшно и почему он решил стать акушером.
Схватки усилились в разгар землетрясения.
Землетрясение на Камчатке произошло днем 30 июля. Его назвали самым мощным с 1952 года. Магнитуда подземных толчков достигала 8,7.
Во время сильных подземных толчков сотрудники Камчатского краевого родильного дома собрали женщин с детьми и эвакуировали. Их обогрели и напоили чаем.
Однако у одной из девушек именно в этот момент усилились схватки.
«Началось всё быстро. Я был на обходе, собрал всех женщин вместе с детьми в коридоре, где у нас несущие стены. После того, как перестало трясти, началась эвакуация. Вместе с остальными врачами мы проверили все этажи, чтобы убедиться, что никого не осталось. В этот момент у нас в родильном зале была женщина, которая рожала. Я остался там вместе с акушеркой и завотделением. И мы приняли роды», — рассказал врач.
Во время землетрясения у юной пациентки начался потужной период (или период изгнания). Спустя примерно 45 минут на свет появился здоровый малыш.
«Было страшно, но мы работали».
Малыш появился на свет 30 июля в 12:20. Все время от начала землетрясения до появления на свет малыша, Адамян вместе с сотрудниками роддома продолжал работать.
«Всем страшно было, но куда нам деться. Надо было работать, надо было родить», — сказал он.
На странице роддома в соцсетях уточнили, что с молодой роженицей в один из самых стрессовых моментов ее жизни были акушер Адамян, анестезиолог, неонатолог, акушерка, санитарка и ее мама.
«Команда оказала не только медицинскую помощь, но и психологическую, помогая справиться со страхом», — говорится в публикации.
Отмечается, что родившуюся во время землетрясения малышку назвали Кристиной.
«С первого курса знал, что буду акушером».
Мгер Адамян в беседе с aif.ru признался, что с первого курса медицинского университета хотел быть акушером.
«Я с первого курса, когда еще учился, ходил в этот роддом на практику. И с первого курса я знал, что хочу в роддоме работать», — сказал он.
На странице акушера в соцсетях много публикаций из роддома и самого врача в белом халате. Любовь к профессии также подтолкнула Адамяна написать книгу для будущих мам.
Преданность делу акушера отмечают и его довольные пациентки.
«Я родила первого ребенка 23 апреля 2024 года в 40 лет. Роды принимал Мгер Давидович Адамян. Роды прошли путем кесарева сечения с давлением 160. Рожать с врачом было не страшно. Он вежливый, деликатный, грамотный. Заранее все рассказал, объяснил», — сообщила одна из пациенток.
Одной из благодарных пациенток оказалась одноклассница Адамяна.
«Хочу сказать слова благодарности своему однокласснику, он же врач, который принимал роды, который принял верное решение, быстро провел операцию и сделал все по красоте, от души Мгер Адамян, мы всей семьей тебе благодарны», — написала Стефания.
По словам его старого знакомого Никиты, врач-акушер получил профессию в Тихоокеанском государственном медицинском университете, а в свободное от учебы время играл в КВН.
Ранее стало известно, что на Камчатке после землетрясения зафиксировали почти тысячу афтершоков.