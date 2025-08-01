«Цена ошибки очень большая»: директор T2 в Красноярске прокомментировал отключение мобильного интернета

Своим мнением о ситуации он поделился с журналистами на открытии летней площадки оператора на Ярыгинской набережной «Т2 СПОРТ».
«Абсолютно все операторы находятся в одном правовом поле. Мы строго соблюдаем все предписания и всю нормативную базу. Сказать, что мы перестанем ее соблюдать, мы, к сожалению, не можем. Здесь надо понимать, что цена ошибки очень большая. Мы будем прикладывать все усилия, чтобы сервис клиенту предоставлялся в любых обстоятельствах. И я вас уверяю, что даже в это непростое время ребята-технари делали очень большую работу, чтобы максимально увеличить пропускную способность сетей второго поколения», — рассказал Юрий Камалов.
Также директор красноярского филиала мобильного оператора оценил перспективы развития публичной сети Wi-Fi в Красноярске. Так, идею покрыть Wi-Fi весь город он назвал ресурсозатратной. Кроме того, сеть придется отключать вместе с мобильным интернетом в целях безопасности.
«На сегодняшний день мы прорабатываем самые разные варианты решений по строительству Wi-Fi-сети, но надо понимать, что с этой проблематикой мы столкнулись совсем недавно. Скорее всего, будет проработка с региональными властями, с другими операторами отдельных точек, где публичный Wi-Fi будет доступен — в салонах связи, на новых остановках, возможно, договоримся с АЗС. Пока это до конца не ясно, но решение будет найдено», — поделился Юрий Камалов.
Руководитель отдела по связям с общественностью макрорегиона «Сибирь» Т2 Александр Паньков рассказал, что реакция на шатдаун в Красноярске была одной из самых спокойных среди всех клиентов оператора.
Напомним, мобильный интернет массово пропал в Красноярске вечером 26 июля. На четвертые сутки отсутствия мобильного интернета губернатор Красноярского Михаил Котюков прокомментировал ситуацию и объяснил, что отключение связано с необходимостью усиления мер безопасности «исходя из данных об оперативной обстановке и для профилактики сетевых угроз». Сеть стала появляться на пятые сутки.
Сейчас интернет работает в большинстве районов, однако некоторые красноярцы продолжают жаловаться на сбои. Так, например, проблемы с подключением наблюдаются в части Октябрьского района.