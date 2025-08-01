«Цена ошибки очень большая»: директор T2 в Красноярске прокомментировал отключение мобильного интернета

«Абсолютно все операторы находятся в одном правовом поле. Мы строго соблюдаем все предписания и всю нормативную базу. Сказать, что мы перестанем ее соблюдать, мы, к сожалению, не можем. Здесь надо понимать, что цена ошибки очень большая. Мы будем прикладывать все усилия, чтобы сервис клиенту предоставлялся в любых обстоятельствах. И я вас уверяю, что даже в это непростое время ребята-технари делали очень большую работу, чтобы максимально увеличить пропускную способность сетей второго поколения», — рассказал Юрий Камалов.