Госпошлины за права, номера и техосмотр повысятся с сентября: какие изменения ждут автомобилистов

Помимо прочего новые финансовые обязательства вводятся для мигрантов. Постановка на учет по месту пребывания теперь будет стоить 500 рублей, продление временного пребывания — 1000 рублей. Регистрация по месту жительства подорожает с 420 до 1000 рублей. Оформление или переоформление патента для иностранных граждан обойдется в 4200 рублей, столько же будет стоить продление разрешения на работу. Для участников специального эксперимента по новым методам учета мигрантов повышенные тарифы действовать не будут.