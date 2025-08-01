Госпошлины за права, номера и техосмотр повысятся с сентября: какие изменения ждут автомобилистов

С 1 сентября в России вступают в силу изменения в законодательстве, подписанные президентом Владимиром Путиным. Новые правила предусматривают повышение государственных пошлин для автовладельцев и иностранных граждан.
Для автомобилистов существенно вырастут затраты на оформление документов. Получение паспорта транспортного средства теперь обойдется в 1200 рублей вместо прежних 800. Внесение изменений в существующий ПТС будет стоить 525 рублей против предыдущих 350. Свидетельство о регистрации транспортного средства на бумажном носителе подорожает до 1500 рублей, а современный пластиковый вариант будет стоить 4500 рублей.
Стоимость водительских удостоверений также увеличится. Национальные права на пластиковой основе будут выдаваться за 4000 рублей, а документы нового поколения — за 6000 рублей. Цена международного водительского удостоверения вырастет с 1600 до 3200 рублей. За оформление свидетельства о допуске к перевозке опасных грузов теперь нужно будет заплатить 2250 рублей вместо 1500.
Изменения коснутся и регистрационных знаков. Металлические транзитные номера подорожают до 2400 рублей, бумажные — до 300 рублей. Оформление стандартных автомобильных номеров будет стоить 3000 рублей, мотоциклетных и прицепных — 2250 рублей.
Отдельно вводится плата за технический осмотр — 500 рублей за внесение данных в электронную систему. Автошколы теперь должны будут платить госпошлину за подтверждение соответствия своей материальной базы установленным требованиям.
Помимо прочего новые финансовые обязательства вводятся для мигрантов. Постановка на учет по месту пребывания теперь будет стоить 500 рублей, продление временного пребывания — 1000 рублей. Регистрация по месту жительства подорожает с 420 до 1000 рублей. Оформление или переоформление патента для иностранных граждан обойдется в 4200 рублей, столько же будет стоить продление разрешения на работу. Для участников специального эксперимента по новым методам учета мигрантов повышенные тарифы действовать не будут.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2025 года в России вступит в силу обновленный перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами. Главное нововведение — замена устаревшего термина «ахроматопсия» на современную подрубрику «Аномалии цветового зрения».