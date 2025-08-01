В Красноярске состоится Международный фестиваль молодёжи

— По количеству участников это мероприятие превзойдёт зимнюю универсиаду, которая проходила в Красноярске. Необходимо сделать всё, чтобы гости нашей страны высоко оценили открытость России. Мы должны продемонстрировать, что Красноярск комфортен и интересен для молодёжи, а регион — один из лидеров по реализации программ молодёжной политики, что наши университеты — это современные образовательные площадки, которые могут быть интересны ребятам из разных стран. У нас есть возможность рассказать миру о наших достижениях, поделиться планами и увлечь за собой перспективную молодёжь, — сказал Михаил Котюков.