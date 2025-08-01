В Красноярске состоится Международный фестиваль молодёжи

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков провёл совещание по вопросам организации Международного фестиваля молодёжи в Красноярске. Добавим, что мероприятие состоится в 2026 году. На мероприятие съедутся более 14 тыс. гостей от 14 до 35 лет из 180 стран мира. Это и участники фестиваля, и волонтёры, и эксперты, и спикеры, и журналисты.
Стоит пояснить, что в 2024 году на федеральной территории «Сириус» в Сочи состоялся Всемирный фестиваль молодёжи. Участие в мероприятии тогда приняли более 20 тыс. человек. После этого президент России распорядился, чтобы фестиваль проводился в РФ раз в 6 лет. При этом раз в 3 года страна будет встречать молодёжь мира и проводить фестиваль на 10 тыс. человек. И вот первым молодёжь примет Красноярск.
— По количеству участников это мероприятие превзойдёт зимнюю универсиаду, которая проходила в Красноярске. Необходимо сделать всё, чтобы гости нашей страны высоко оценили открытость России. Мы должны продемонстрировать, что Красноярск комфортен и интересен для молодёжи, а регион — один из лидеров по реализации программ молодёжной политики, что наши университеты — это современные образовательные площадки, которые могут быть интересны ребятам из разных стран. У нас есть возможность рассказать миру о наших достижениях, поделиться планами и увлечь за собой перспективную молодёжь, — сказал Михаил Котюков.
Как рассказал Виктор Коломиец, руководитель агентства молодёжной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края, фестиваль будет состоять из образовательной, деловой, спортивной, творческой и культурной программ. Для участников подготовят интерактивные лекции, спич-сессии, панельные дискуссии. Также будут представлены круглые столы с экспертами. Запланированы соревнования по различным видам спорта, конкурсы талантов, мастер-классы, выставки и экскурсии. Церемонии открытия и закрытия фестиваля, скорее всего, проведут в «Платинум Арене».
Сейчас необходимо продумать вопросы размещения всех, кто приедет, обеспечения безопасности, питания и медицинского сопровождения, транспортной логистики, сообщили в Управлении пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.
Ребят от 14 до 17 лет разместят отдельно от старших участников. Также для них предусмотрена специальная система питания. В основном делегации разместятся в общежитиях вузов и гостиницах.
Отметим, что главная цель Международного фестиваля молодёжи — демонстрация возможностей и потенциала России в сфере международного молодёжного сотрудничества, укрепление положительного объективного образа страны.
Добавим, заседания регионального штаба по проведению фестиваля будут проводится регулярно.